Биолог Тоневицкий сообщил, что у омикрон-штамма более 50 мутаций

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22 января 2022, 09:04 Источник: РИА Новости

медик, фото: Benoit Doppagne/Global Look Press

Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий рассказал, что новый вариант коронавируса «омикрон» имеет больше 50 мутаций по сравнению с его предшественниками.

Тоневицкий пояснил, что теперь коронавирус быстрее проникает в клетки, сокращая при этом инкубационный период до трех дней. По его словам, «омикрон» предпочитает размножаться в «верхних дыхательных путях», а не в легких.

«Доминантный "омикрон" содержит больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом, из которых больше 30 приходится на S-белок коронавируса, а из них больше 10 - на "фрагмент-хищник", которым вирус взаимодействует с "клеткой-жертвой". Причем часть мутаций повышают скорость и эффективность проникновения вируса в клетку, а часть мутаций "прячет" S-белок "омикрона" от антител, которые образовались после болезни или вакцинации. По всей видимости, еще часть мутаций направлены на оптимизацию процессов производства и сборки вирусных копий после проникновения в клетку»,- продолжил ученый.

Биолог отметил, что ответ врожденного иммунитета на вирус развивается очень быстро, в течение нескольких часов, а иногда даже минут. Тоневицкий уточнил, что «природная» защита не всегда способна справиться с инфекцией самостоятельно, поэтому приобретенный иммунитет всегда адаптивный – более «обучаемый».

«Попав в клетки нашего организма, коронавирус "загружает" свою "инструкцию по сборке" и использует "инфраструктуру" наших клеток, чтобы производить свои бесчисленные копии. Большинство существующих сегодня в мире вакцин, созданных как на основе аденовирусов, так и с использованием РНК (рибонуклеиновая кислота - ред.), способствуют образованию антител против S-белка. После связывания с антителами активность белка блокируется, и вирус не может попасть в клетку»,- добавил он.

Ранее эпидемиолог Добрица Рончевич выразил мнение, что при распространении омикрон-штамма самоизоляция практически не приносит результата.

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