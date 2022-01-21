Аргументы Недели Наука 13+

Хорватский эпидемиолог Рончевич заявил, что самоизоляция при «омикроне» почти не приносит результата

, 18:08 Источник: Национальное телевидение Хорватии

Хорватский эпидемиолог Рончевич заявил, что самоизоляция при «омикроне» почти не приносит результата
COVID-19, pixabay.com

Эпидемиолог Национального управления общественного здоровья Приморско-Горанского округа Хорватии Добрица Рончевич заявил, что при распространении "омикрона" самоизоляция практически не приносит результата.

Накануне  в Хорватии был зарегистрирован очередной максимум заболеваемости коронавирусом нового типа. Впервые с начала пандемии в стране за сутки выявили 11 343 заболевших с помощью ПЦР-теста и 6 146 – посредством антиген-теста. 

Добрица Рончевич отметил, что вариант "омикрон" распространился настолько, что почти никакие меры профилактики не дают каких-либо результатов. Эпидемиолог считает, что самоизоляцию лучше заменить доступным и массовым тестированием.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Экономика

Еврокомиссия планирует проконсультироваться с Украиной по «Северному потоку – 2»

Еврокомиссия планирует проконсультироваться с Украиной по «Северному потоку – 2»

Еврокомиссия намерена проконсультироваться с Украиной по "Северному потоку – 2" в процессе сертификации вышеуказанного проекта. Об этом сообщил в пятницу, 21 января, представитель пресс-службы ЕК.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Здоровье

Политика

Политика

Общество