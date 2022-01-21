Хорватский эпидемиолог Рончевич заявил, что самоизоляция при «омикроне» почти не приносит результата

Эпидемиолог Национального управления общественного здоровья Приморско-Горанского округа Хорватии Добрица Рончевич заявил, что при распространении "омикрона" самоизоляция практически не приносит результата.
Накануне в Хорватии был зарегистрирован очередной максимум заболеваемости коронавирусом нового типа. Впервые с начала пандемии в стране за сутки выявили 11 343 заболевших с помощью ПЦР-теста и 6 146 – посредством антиген-теста.
Добрица Рончевич отметил, что вариант "омикрон" распространился настолько, что почти никакие меры профилактики не дают каких-либо результатов. Эпидемиолог считает, что самоизоляцию лучше заменить доступным и массовым тестированием.
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