Хорватский эпидемиолог Рончевич заявил, что самоизоляция при «омикроне» почти не приносит результата

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21 января 2022, 18:08 Источник: Национальное телевидение Хорватии

COVID-19, pixabay.com

Эпидемиолог Национального управления общественного здоровья Приморско-Горанского округа Хорватии Добрица Рончевич заявил, что при распространении "омикрона" самоизоляция практически не приносит результата.



Накануне в Хорватии был зарегистрирован очередной максимум заболеваемости коронавирусом нового типа. Впервые с начала пандемии в стране за сутки выявили 11 343 заболевших с помощью ПЦР-теста и 6 146 – посредством антиген-теста.

Добрица Рончевич отметил, что вариант "омикрон" распространился настолько, что почти никакие меры профилактики не дают каких-либо результатов. Эпидемиолог считает, что самоизоляцию лучше заменить доступным и массовым тестированием.

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