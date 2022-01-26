Мигрантов не любят, но без них не могут

Аргументы Недели → Общество 13+

26 января 2022, 10:41

По итогам переписи населения 2010 г., 86% жителей Москвы были русскими, а в 2002 г. – 84%. И вряд ли результаты переписи 2021 г. принесут сенсацию. Ведь, по данным МВД, сегодня в России находятся 5, 5 млн граждан из стран СНГ, а до пандемии их было 8, 2 миллиона. Количество нелегалов сегодня оценивается в 800 тыс. человек, а 10 лет назад счёт шёл на миллионы.



Не похоже, чтобы мигранты делали картину по преступности. Согласно данным Генпрокуратуры, выходит, что из тысячи мигрантов преступления совершают 2–3 человека, а из тысячи россиян – 6. Правда, в Москве мигранты совершают чуть больше преступлений на душу, чем россияне. Но обычно это криминал, не связанный с угрозой жизни и здоровью: подделка документов, незаконное пересечение границы, мелкие кражи. Было время, в нулевые годы на приезжих приходилось от трети до половины изнасилований. Но сегодня 94% «половых» преступлений совершают россияне, и лишь 5% – мигранты из СНГ.



Что глубинный народ приезжих с Кавказа и из Средней Азии не слишком любит – не секрет. А кому вообще понравится обнаружить в своём городе толпы людей других этнической группы, религии и представлений о прекрасном, которые деловито устраиваются в знакомых с детства дворах, подтягивают семьи? К этому можно привыкнуть, но это нельзя полюбить. Поэтому глубинный народ всегда будет бурчать, что всех приезжих нужно выгнать, что Россия только для коренных.



Но если представлять себе такой поворот, то уж во всей красе, со всеми экономическими последствиями. Взять, например, жилищное строительство, где в стоимости квадратного метра цена работы составляет лишь 20%. Двушка у МКАД, если не будет мигрантов, подорожает на 42 тыс. долларов. А кроме строителей есть кассиры в магазинах, грузчики, водители такси, маршруток, дворники,



Так что же всё-таки для России трудовые мигранты: зло или добро? Об этом подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».

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