Посольство России в США: американское оружие на Украине окажется в руках боевиков и террористов

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26 января 2022, 08:49 Источник: ТАСС

Самолет США в аэропорту Киева, Serg Glovny/globallook.com

Военная помощь Соединенных Штатов Украине приведет к тому, что оружие окажется в руках боевиков, которые получат таким образом свободу действий для провокаций на Донбассе,- говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном во вторник в Facebook ведомства.

Госдеп и пресс-служба Белого дома «чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму»,- говорится в сообщении.

«Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине. Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают карт-бланш на провокации и проведение силовых акций в Донбассе»,- подчеркнули в российском посольстве.

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