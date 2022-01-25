Блогер Анна Полякова судится с шоуменом Гариком Харламовым

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25 января 2022, 20:53

Гарик Харламов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Блогер из Москвы Анна Полякова подала в Мещанский суд столицы иск о защите чести и достоинства против шоумена Гарика Харламова, телеканала ТНТ и компании Comedy Club Production.

Полякова потребовала моральную компенсацию в размере один миллион рублей за использование ее фотографии в одной из программ. Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда передает, что в одном из выпусков программы Comedy Club было размещено фото с изображением истца Анны Поляковой.

Как считает блогер, это незаконно, нарушает ее права и законные интересы, поскольку фото использовалось без ее согласия. Пресс-секретарь суда Юлия Котомина добавила, что кроме денежной компенсации девушка требует от ответчиков удалить публикацию с ее изображением и принести ей публичные извинения.

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