Карантин для контактировавших с больными COVID-19 сократили до семи дней

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25 января 2022, 18:12 Источник: РИА Новости

Анна Попова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Срок изоляции людей, которые контактировали с больными COVID-19, сократили до семи дней. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что соответствующее распоряжение уже зарегистрировали в Минюсте.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что инкубационный период у людий, которые заразились «омикроном», составляет от двух до пяти дней.

Также на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что карантин для больных коронавирусом тоже сократят до одной недели. Кроме всего этого, во время роста заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.

В некоторых странах также сокращают длительно карантина для инфицированных. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляции длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться.

Ранее эпидемиолог Покровский объяснил, почему сократили сроки карантина для сдавших положительный тест на COVID-19. Он заявил, что случаи, когда вирус выделяется больше семи дней, достаточно редко бывают, поэтому вполне рационально сократить этот срок. Также Вадим Покровский считает, что 14 дней карантина были перестраховкой, сейчас, конечно, экономический и социальный факторы очень важны.

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