Аргументы Недели Общество 13+

Эпидемиолог Покровский объяснил, почему сократили сроки карантина для сдавших положительный тест на COVID-19

, 10:21 Источник: Радио Sputnik

Эпидемиолог Покровский объяснил, почему сократили сроки карантина для сдавших положительный тест на COVID-19
Фото: pixabay.com

Сокращение срока карантина при заражении омикрон-штаммом до 7 дней вызвано социально-экономическими факторами, объяснил в интервью радио Sputnik академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о сокращении с двух недель до семи дней карантина для людей, у которых выявлен COVID-19.

Покровский назвал это оправданной мерой.

«Случаи, когда вирус выделяется больше семи дней, достаточно редко бывают, поэтому вполне рационально сократить этот срок. 14 дней карантина в известном смысле были перестраховкой, сейчас, конечно, экономический и социальный факторы очень важны. Люди будут меньше оторваны от работы. Потому что это, конечно, будет очень тяжело, если заболеют сотни тысяч человек, чего мы опасаемся в связи с распространением «омикрона». Такая же ситуация была и остается во многих западных странах, где не хватает уже учителей, врачей, которые оказываются на больничном», – пояснил ученый. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

В мире

Киевский политолог Бортник: «Блинкен летит на Украину, потому что до войны осталось две недели»

Киевский политолог Бортник: «Блинкен летит на Украину, потому что до войны осталось две недели»

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен посетит Украину, «потому что до войны осталось две недели». Об этом в разговоре со СМИ заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Общество

Общество

Политика

Политика

Общество

Общество

Политика

Общество

Здоровье

Политика

Общество

Экономика

Политика

Происшествия

Общество