Телеведущий Гордон обратился к пермскому губернатору

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25 января 2022, 17:31 Источник: Источник: URA.RU

Дмитрий Махонин, фото: vk.com/mahonindn

Телеведущий Александр Гордон в своей программе «Мужское и женское» на «Первом канале» обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину по поводу переселения жителей региона из аварийного жилья. Гордон призвал главу края разобраться с переселением людей в Александровском округе.

В ток-шоу приняли участие жильцы четырёх аварийных домов. По их словам, жить в этих домах невозможно. Они обратились на телевидение, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

По словам жильцов, в домах нет горячей воды, крыша протекает, трубы лопнули от мороза, в стенах дыры, но за коммунальные услуги приходят счета от 8 до 13 тысяч рублей каждый месяц. Люди вынуждены спать в шапке и ходить в валенках по квартире.

В ходе программы к эфиру подключились власти Александровского округа и рассказали, что дома будут расселены в 2025 году. Ведущий поинтересовался у них, почему власти признали дом аварийным только в 2019 году, хотя комиссия его таким признала в 2017 году. Глава округа Ольга Лаврова, которая занимает пост чуть больше полугода, объяснила это халатностью предыдущих властей.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, Пермский край в лидерах по расселению аварийного жилья,- сообщает URA.RU.

Ранее сообщалось, что в республике Коми семья, которую переселили из аварийного жилья, провалилась под пол в новой квартире. На возмущения людей чиновники заявили, что в ванную комнату нельзя было заходить вчетвером.

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