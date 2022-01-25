Переселенцы из ветхого жилья провалились под пол нового дома

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25 января 2022, 16:01 Источник: Источник: Mash

фото: pixabay.com

Семья в Республике Коми, которая переехала из аварийного жилья в новую квартиру, провалилась под пол. На возмущения людей чиновники заявили, что в ванную комнату нельзя было заходить вчетвером. Об этом сообщает Mash.

ЧП произошло на улице Октябрьской в городе Емве. Именно там в 2009 году для переселения людей из аварийного и ветхого жилья сдали двухэтажный дом.

Несколько дней назад на первом этаже четыре человека зашли в ванную и сразу полетели вниз. Одна из пострадавших получила серьезные травмы и обратилась в больницу.

По словам пострадавших, они обратились в администрацию, показали травмы и сантехнику, которая разбилась. Им ответили, что в ванной сгнили доски от сырости, поэтому и не выдержали такое количество человек.

Чиновники пообещали решить проблему к концу февраля.

Ранее сообщалось, что задача по переселению россиян из всех аварийных домов будет выполнена до 2030 года. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

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