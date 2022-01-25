Врач Мясников назвал бесполезным массовое тестирование на коронавирус на фоне распространения «омикрона»

Аргументы Недели → Общество 13+

25 января 2022, 13:20 Источник: Telegram

тест на COVID-19, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников днем во вторник, 25 января, назвал массовое тестирование на коронавирусную инфекцию в условиях распространения штамма COVID-19 "омикрон" бессмысленным.

Александр Мясников заявил, что выявление множества случаев заражения коронавирусом нового типа и следующая за этим изоляция при высокой заразности "омикрона" не сможет решить проблему, вследствие чего тестирование необходимо оставить только для диагностики в не самых очевидных случаях.

По мнению врача, нет никакого практического выхлопа из тестирования "всех чихающих и их друзей и родственников", поскольку в данном случае огромное количество людей будет отправлено на изоляцию. "Все обезлюдеет и встанет", – заметил Мясников и добавил, что это не прервет цепочку распространения новой мутации COVID-19.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости