Штамм коронавируса «омикрон» выявили в 68 российских регионах
25 января 2022, 12:07
Распространение штамма коронавируса нового типа "омикрон" зарегистрировано к настоящему моменту в 68 регионах Российской Федерации. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией COVID-19.
Ранее сегодня в оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в России зарегистрировали 67 809 случаев заражения коронавирусом нового типа.
Согласно последним данным оперативного штаба, за прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации госпитализировали 12 837 человек с коронавирусной инфекцией против 5 970 днем ранее.
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