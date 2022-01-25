Штамм коронавируса «омикрон» выявили в 68 российских регионах

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25 января 2022, 12:07

анализ крови, pixabay.com

Распространение штамма коронавируса нового типа "омикрон" зарегистрировано к настоящему моменту в 68 регионах Российской Федерации. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией COVID-19.

Ранее сегодня в оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в России зарегистрировали 67 809 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Согласно последним данным оперативного штаба, за прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации госпитализировали 12 837 человек с коронавирусной инфекцией против 5 970 днем ранее.

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