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За день в России зарегистрировали 67 809 зараженных COVID-19

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За день в России зарегистрировали 67 809 зараженных COVID-19
тесты на COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 67 809 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом утром во вторник, 25 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за прошедшие 24 часа в РФ госпитализировали 12 837 человек с коронавирусной инфекцией против 5 970 днем ранее.

Подчеркивается, что в общей сложности с начала пандемии на территории Российской Федерации зарегистрировали 11 241 109 случаев заболевания коронавирусом нового типа. В относительном выражении прирост количества зараженных в стране составил 0,61%.

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