В Челябинской области вновь выросло число школьников, заболевших ковидом

Также в группе риска пожилые люди.
Ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в Челябинской области семимильными шагами приближается к тысяче. На сегодня положительный ПЦР-тест получили 797 человек. Вновь среди них большое количество школьников – 141. Выписались по выздоровлению при этом всего 14 человек. Шестеро скончались на больничных койках.
В группе риска с приходом штамма «Омикрон» не только дети, но и пожилые люди.
- «Омикрон» у пожилых пациентов будет протекать тяжелее, чем у детей, подростков, у молодых, потому что любая интоксикация в пожилом возрасте будет проявляться и повышением артериального давления, и усилением дыхательной недостаточности, - говорит главный специалист гериатр Министерства здравоохранения Челябинской области Татьяна Василенко. - Единственная защита на сегодняшний день пожилых людей от коронавирусной инфекции — это вакцинация. Пожилой человек переносит прививку хорошо, мы прививаем в стационаре и пациентов свыше 90 лет. Важно понимать, что прививка не ухудшает течение хронического заболевания, в период ремиссии обязательна вакцинация.
Кстати, медицина в вопросе коронавируса держит руку на пульсе. В городе Аша, в районной больнице запустили в работу новую лабораторию по проведению ПЦР-исследований на COVID-19. В ближайшее время подобные лаборатории откроются в Кыштыме и Магнитогорске.
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