Депутат Милонов предложил возродить советскую систему профраспределения выпускников

Аргументы Недели → Общество 13+

25 января 2022, 08:35

выпускники, Alexander Legky/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул идею о возвращении к советскому опыту профраспределения выпускников вузов и иных профессиональных учебных заведений, получивших образование на бюджетной основе.

Милонов также предложил учредить систему доучебной профориентации для школьников старших классов и абитуриентов, которые находятся в поиске будущей профессии, передает RT.

В обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова депутат отметил, что в настоящий момент российский выпускник фактически "оставлен один на один" с важнейшей задачей трудоустройства, вследствие чего необходимо возродить советскую систему профраспределения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости