Депутат Милонов предложил возродить советскую систему профраспределения выпускников
25 января 2022, 08:35
Депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул идею о возвращении к советскому опыту профраспределения выпускников вузов и иных профессиональных учебных заведений, получивших образование на бюджетной основе.
Милонов также предложил учредить систему доучебной профориентации для школьников старших классов и абитуриентов, которые находятся в поиске будущей профессии, передает RT.
В обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова депутат отметил, что в настоящий момент российский выпускник фактически "оставлен один на один" с важнейшей задачей трудоустройства, вследствие чего необходимо возродить советскую систему профраспределения.
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