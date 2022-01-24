Опрос ВЦИОМ показал, по каким критериям выбирают профессию россияне

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24 января 2022, 13:15

Работа в офисе, pixabay.com

О том, чем руководствуются россияне при выборе профессии, сообщает опрос ВЦИОМ, который был проведен осенью 2021 года. Количество тех, кто принял в нем участие составил 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Согласно данным ВЦИОМ, основой для выбора профессии среди россиян становятся увлечения и интересы (27%), материальное вознаграждение (17%) и престиж будущего места работы (15%).

Среди факторов также отмечены — мнение родственников и знакомых, следование семейным традициям (9%). В ходе опроса выяснилось, что в 2021 году россияне стали меньше полагаться на случай и больше внимания стали уделять размеру заработной платы при трудоустройстве.

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