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Мария Захарова уличила в «смешном фейке» французскую Figaro, упрекнувшую Сергея Лаврова в неулыбчивости

, 22:37 Источник: РИА Новости

Мария Захарова уличила в «смешном фейке» французскую Figaro, упрекнувшую Сергея Лаврова в неулыбчивости
Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на статью французской газеты Figaro «Бескомпромиссный дипломат», посвященную главе российского МИД Сергею Лаврову, назвав ее «смешным фейком».

Издание написало, что лицо Лаврова «без всякого намека на улыбку напоминает образы времен холодной войны».

Захарова в ответ разместила в своем телеграм-канале ролик с фотографиями улыбающегося и смеющегося Лаврова, сопроводив их словами: «Мы не можем допустить, чтобы старинное французское издание было признано обманщиком».

«Такого смешного фейка о нас западные СМИ еще не выдавали. Это невозможно придумать. Но у «Фигаро» получилось»,- написала Захарова.

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