Мария Захарова уличила в «смешном фейке» французскую Figaro, упрекнувшую Сергея Лаврова в неулыбчивости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на статью французской газеты Figaro «Бескомпромиссный дипломат», посвященную главе российского МИД Сергею Лаврову, назвав ее «смешным фейком».
Издание написало, что лицо Лаврова «без всякого намека на улыбку напоминает образы времен холодной войны».
Захарова в ответ разместила в своем телеграм-канале ролик с фотографиями улыбающегося и смеющегося Лаврова, сопроводив их словами: «Мы не можем допустить, чтобы старинное французское издание было признано обманщиком».
«Такого смешного фейка о нас западные СМИ еще не выдавали. Это невозможно придумать. Но у «Фигаро» получилось»,- написала Захарова.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.