Рамзан Кадыров: без России Чечня не продержалась бы и месяца

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24 января 2022, 20:42 Источник: РБК

Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia/Globallookpress.com

Чеченская республика не сможет продержаться без поддержки России и месяца. Об этом заявил ее глава Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.

По словам Кадырова, ежегодно на содержание Чечни российское правительство тратит 300 млрд рублей.

«Я тоже думал, что нужна нам независимая Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики 300 млрд тратит», — сказал Кадыров.

По словам политика, на территории Чечни нет «ни газа, ни света, ни нефти». «Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — добавил руководитель Чечни.

Он также прокомментировал упреки некоторых российских политиков в том, что республика не подчиняется федеральным законам.

«Я, как никто, подчиняюсь президенту, я пехотинец его»,- заявил Кадыров.

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