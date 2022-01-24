Губернатор Петербурга Беглов сообщил о переходе города в «мобилизационный режим» из-за пандемии COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

24 января 2022, 19:04 Источник: "Фонтанка"

"Красная зона", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В связи с серьезным осложнением эпидобстановки в Петербурге местные власти намерены ужесточить санитарные ограничения. Губернатор Александр Беглов сообщил в понедельник в эфире «Радио России», что город переходит в «мобилизационный режим».

«Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях и особых усилий для сохранения здоровья — своего и своих близких», — заявил Беглов.

По его словам, правительство города готовит изменения в санитарное постановление с новыми, более строгими ограничениями. Цель этих мер — помочь здравоохранению справиться с пиковыми нагрузками, которые, по прогнозам специалистов, продлятся 4-5 недель. Вместе с тем губернатор сообщил, что городские власти будут стремиться до последнего сохранять плановую помощь в стационарах клиник.

Ранее сообщалось, что из-за новой волны коронавируса и распространения ОРВИ в Санкт-Петербурге больше одной тысячи классов отправились на удаленку. Также на карантин закрыты 45 групп детских садов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости