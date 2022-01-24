Больше тысячи классов школ Петербурга перешли на дистанционное обучение
24 января 2022, 14:56
Из-за новой волны коронавируса и распространения ОРВИ в Санкт-Петербурге больше одной тысячи классов отправились на удалёнку. Также на карантин закрыты 45 групп детских садов. Об этом сообщает «КП - Санкт-Петербург».
На дистанционном обучение сейчас находится 1018 классов из 253 школ. Также 4,5 тыс. школьников находится дома, так как они были переведены на смешанный формат обучения по заявлению родителей.
Группы в детских садах закрывают также из-за распространения заболеваний.
Ранее депутат Алексей Куринный рассказал, при каком условии в России введут локдаун из-за заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
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