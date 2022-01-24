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Больше тысячи классов школ Петербурга перешли на дистанционное обучение

, 14:56

Больше тысячи классов школ Петербурга перешли на дистанционное обучение
дистант, фото: pixels.com

Из-за новой волны коронавируса и распространения ОРВИ в Санкт-Петербурге больше одной тысячи классов отправились на удалёнку. Также на карантин закрыты 45 групп детских садов. Об этом сообщает «КП - Санкт-Петербург».

На дистанционном обучение сейчас находится 1018 классов из 253 школ. Также 4,5 тыс. школьников находится дома, так как они были переведены на смешанный формат обучения по заявлению родителей.

Группы в детских садах закрывают также из-за распространения заболеваний.

Ранее депутат Алексей Куринный рассказал, при каком условии в России введут локдаун из-за заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

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