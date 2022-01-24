Депутат Куринный заявил о введении локдауна в России в случае «критического состояния» системы здравоохранения

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24 января 2022, 13:40 Источник: URA.RU

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный рассказал, при каком условии в Россию введут локдаун из-за заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, вызванной омикрон-штаммом.

«Если система здравоохранения будет перегружена или близка к критической точке, тогда будет принято решение по локдауну и переводу на дистанционное обучение школьников. Это произойдет в том случае, если мы дойдем до максимума, и резервных коек станет меньше 15%»,- пояснил он.

Куринный добавил, что сейчас большинство регионов находится в состоянии готовности вдвое увеличить своей потенциал. По его словам, если удастся обойтись «малой кровью», то будут ужесточены ограничительные меры, но без введения локдауна.

«Пока количество госпитализированных меньше, чем на пике „дельта“ вируса … По данным наблюдений, при „омикроне“ заболевание протекает легче, меньше тяжелых осложнений, случаев смертности, то есть, я пока не вижу перегрузки системы здравоохранения»,- резюмировал политик.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в планетарном масштабе уже в 2022 году.

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