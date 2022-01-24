Центробанк в понедельник приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке

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24 января 2022, 16:45 Источник: РИА Новости

Банк России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Центробанк в условиях нестабильности на финансовых рынков в понедельник принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке, говорится в сообщении регулятора.

«Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января. Решение принято в целях снижения волатильности», — сказано в сообщении.

Официальный курс доллара к рублю, установленный на вторник, вырос на 67,46 копейки и составил 77,3649 рубля, курс евро повысился на 68,71 копейки — до 87,5925 рубля.

В сообщении регулятора отмечается, что «Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил в нестабильности мировых финансовых рынков политику Запада.

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