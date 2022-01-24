Синоптики прогнозируют похолодание в центральной части России

Аргументы Недели → Общество 13+

24 января 2022, 16:53

Фото pixabay.com

Понижение температуры воздуха до минус 10-15 градусов в ночные часы 25-27 января также ожидается и в Тульской, Брянской и Ярославской областях.

По данным синоптиков, в Рязанской области в ближайшие две ночи будет до минус 12-17 градусов, в Костромской области — до минус 13-18.

В Воронежской области ближе к концу недели ожидаются снегопады, местами сильные. Но 26 января за счет небольшого снега, будет чуть теплее, 27 января — снега будет меньше и станет прохладнее.

Снегопады в эти дни возможны и в Белгородской области, где порывы ветра могут достигать 8-13 м/с. Столбик термометра там опустится ночью до минус 13 градусов.

Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях ночью прогнозируется до минус 10-14 градусов, днем — до минус 5-9 градусов, местами пройдет снег.

Как отмечают синоптики, похолодание связано с прохождением через территорию ЦФО атмосферного фронта.

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