Для малообеспеченных семей в России появятся новые льготы

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24 января 2022, 16:26 Источник: Известия

дети, фото: pixabay

В России появятся новые льготы для малообеспеченных семей. Документ уже подписан министром промышленности Денисом Мантуровым. Он предлагает создать «детскую карту», которая будет чем-то похожа на «Пушкинскую карту» для школьников и студентов. Покупать по ней можно будет товары отечественного производства. Об этом сообщают «Известия».

Как отметил Мантуров, такие выплаты увеличат спор на отечественные товары. По его слова, большую долю потребления, в таких категориях товара, как одежда, обувь и спортинвентарь приходится на зарубежного производителя.

По словам Антонины Цицулиной, производители поддерживают такую инициативы. Она уверена, что родителям будут полезны даже разовые выплаты.

Эксперт считает, что поддержку следует сделать ежемесячной, например, около 10 тыс. на семью. Также она думает, что средства на «детской карте» не должны сгорать. Это позволит малообеспеченным семьям копить деньги на более дорогие товары, если будет такая потребность.

Ранее Пенсионный Фонд России рассказал, как многодетным матерям досрочно выйти на пенсию.

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