В ПФР рассказали, что женщины с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет
22 января 2022, 09:55
Пенсионный Фонд России (ПФР) рассказал, как многодетным матерям досрочно выйти на пенсию. Соответствующий материал опубликован в официальном сообществе в «Вконтакте».
В ведомстве пояснили, что женщины с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15-летнего трудового стажа.
Также в ПФР уточнили, что если россиянка воспитывает троих детей, то она может выйти на пенсию в 57 лет, а мать четверых детей - в 56 лет.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года проиндексировать пенсии военных и приравненных к ним лиц на 8,6 процента - выше фактической инфляции за прошедший год.
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