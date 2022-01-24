В Липецке ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя

В Липецке полицейские обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. В нём нашли около 5 тонн спирта и больше 100 тыс. пустых бутылок. Это самый крупный цех подпольного производства за последние пять лет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Липецкой области.
Злоумышленники работали в одном из складов Правобережного района города, которое они переоборудовали под цех по производству «крепких напитков».
В помещении правоохранительные органы нашли 7,5 тысяч литров готовой продукции, этикетки известных брендов, более 100 тыс. пустых бутылок под «продукцию» и около 5 тонн спирта для производства. Также полицейские нашли спецтехнику для транспортировки готовой «продукции».
Сотрудники полиции выяснили, что во время транспортировки контрафактного алкоголя, преступники использовали личный автомобиль, с помощью которого проводили «разведку» на наличие постов ГИБДД.
В настоящее время сотрудники полиции проводят доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что число погибших от отравления контрафактным алкоголем выросло в некоторых регионах.
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