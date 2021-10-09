В Оренбуржье резко выросло число погибших от отравления контрафактным алкоголем

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9 октября 2021, 12:55 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

После массового отравления в Оренбуржье силовики и чиновники ищут новые склады с незаконным алкоголем. Уже известно, что от отравления скончались не менее 18 человек. Среди погибших оказались родители пятерых детей.



По информации вице-губернатора Оренбуржья Татьяны Савиновой, после исследования биологического материала крови пострадавших пациентов, обнаружена высокая концентрация чистого метанола: 4–5 мкг на литр.



«Это не просто смертельная доза, это ее превышение в пять-шесть раз», — отметила Савинова.



В Орске силовики обнаружили базу, на которой продавалась поддельная водка. Они изъяли свыше 1,2 тыс. бутылок по 0,5 л.



Правоохранителями уже задержано шесть человек. Главным подозреваемым стал 29-летний жителя Орска, которому вменили нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере. Также был задержан 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района, которые продавали алкоголь. Кроме того, фигурантами уголовных дел стали 50-летняя жительница села Джасай, в жилище которой нашли и изъяли 132 бутылки с контрафактом, и два жителя Орска 34 и 35 лет, которые приходятся родственниками основному подозреваемому и которых тоже заподозрили в массовом производстве незаконного спиртного.



В правительстве Оренбургской области отмечают, что «у полиции нет уверенности, что закрытый склад в Орске был единственным в регионе». В настоящее время полиция и сотрудники администраций региона проводят рейды по торговым точкам и изымают нелицензированный алкоголь.



В Оренбуржье работает бригада наркологов и реаниматологов, в учреждения поставлены необходимые аппараты ИВЛ, подготовлена к работе санавиация. Чиновники, медики и правоохранители ищут новых жертв отравления.





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