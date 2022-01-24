Источник рассказал, что убивший семью в Омской области ушел из дома и «ночевал, где придется»

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24 января 2022, 10:39 Источник: gorod55.ru

СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что 17-летний подросток, подозреваемый в убийстве семьи из трех человек в Омской области, бросил свою мать и ушел из дома. Молодой человек по просьбе своей возлюбленной - 14-летней девочки – смертельно ранил ее родителей и больную сестру.

«Подозреваемый [Александр - прим.ред.] не жил с матерью, а болтался по друзьям и ночевал, где придется»,- поделился собеседник.

Ранее сообщалось, что в доме в селе Юрьевка Павлоградского района обнаружены тела 38-летнего мужчины, 36-летней женщины и 10-летней девочки, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы.

По данным следствия, после убийства 14-летняя Анна взяла с собой 6-летнего брата и отправилась к соседям, где рассказала, что в их дом пробрался неизвестный мужчина и убил родителей. Она составила в полиции фоторобот предполагаемого преступника по ложным данным.

Подростков задержали в качестве подозреваемых.

Позже выяснилось, что школьница скрывает имя преступника. На допросе молодые люди признались в содеянном. Следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

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