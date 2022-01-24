Подозреваемые в убийстве семьи в Омской области подростки признали вину

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24 января 2022, 08:38 Источник: пресс-служба СК РФ

фото: сайт Следком РФ

Задержанные за убийство семьи из трёх человек в Омской области подростки признались в содеянном. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения … для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных и около 2 часов ночи 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь пробрался в дом, где нанёс смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать»,- пояснили в ведомстве.

Затем девочка взяла с собой 6-летнего брата и отправилась к соседям, где рассказала, что в их дом пробрался неизвестный мужчина и убил родителей. Также она составила в полиции фоторобот предполагаемого преступника.

Полтора суток сотрудники полиции проводили подворный обход и опросы жителей села Юрьевка, иные оперативные мероприятия, направленные на розыск мужчины с бородой. Однако позже выяснилось, что школьница скрывает известные ей обстоятельства убийства и лицо, его совершившее.

«На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож - орудие убийства и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства. Вещественные доказательства были изъяты следователями»,- уточнили в СК.

Следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас выясняются обстоятельств и мотива совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что в Омской области в воскресенье задержали двух подростков - 14-летнюю девочку и её 17-летнего друга по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело.

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