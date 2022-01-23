В Омской области по подозрению в убийстве мамы, отчима и сестры задержаны 14-летняя девочка и её друг

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23 января 2022, 22:32 Источник: ТАСС

фото с сайта СКР

В Омской области в воскресенье сотрудники полиции задержали двух подростков - 14-летнюю девочку и её 17-летнего друга по подозрению в убийстве мамы, отчима и младшей сестры задержанной.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что задержанная девочка является дочерью убитой женщины.

Трагедия произошла в ночь с пятницы, 21 января, на субботу, 22 января, в селе Юрьевка Павлоградского района. Корреспонденты NGS55.RU побывали на месте происшествия и рассказали, что убиты три человека - 36-летняя домохозяйка Александра Игнатенко, её 38-летний гражданский муж фермер Роман Бережной и 10-летняя девочка-инвалид - дочь убитой женщины. Злоумышленник зарезал их. От полученных ран ни умерли до приезда оперативных служб. Двум другим детям Александры удалось спастить 14-летней Анне и 6-летнему сыну. Испуганные подросток и малыш выбежали на улицу, чтобы позвать на помощь соседей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц". Следователи совместно с сотрудниками полиции по подозрению в совершении убийства трех человек объявили в розыск мужчину, которому предположительно 45-50 лет. На сайте СКР опубликованы его приметы.

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