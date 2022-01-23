Замглавы Воскресенска арестовали на два месяца

Александр Савкин, заместитель главы администрации подмосковного города Воскресенска, арестован на два месяца, до 20 марта. Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила о предъявлении чиновнику обвинения в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщает Агентство городских новостей «Москва». По версии следствия, в марте прошлого года обвиняемый Савкин получил от предпринимателя через посредника взятку в размере 160 тысяч рублей за содействие в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов Воскресенска.
В прокуратуре Подмосковья уточнили, что обвиняемый заключен под стражу до 20 марта 2022 года. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось о задержании Савкина.
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