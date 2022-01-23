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Рэпер Моргнештерн решил приостановить карьеру после того как травмировался на горнолыжном курорте в Австрии

, 13:30 Источник: Telegram

Рэпер Моргнештерн решил приостановить карьеру после того как травмировался на горнолыжном курорте в Австрии
Моргенштерн, Павел Кашаев/globallook.com

Популярный исполнитель Моргенштерн решил приостановить свою карьеру и некоторое время не будет появляться на публике. Об этом сообщил его телеграм-канал «Не Моргенштерн».

Ранее 19 января сам рэпер в своем Instagram разместил интригующее сообщение: «Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Пару дней меня не будет на связи. Спасибо, я умер».

Сегодня телеграм-канал музыканта рассказал, чем были вызваны проблемы со здоровьем: рэпер получил серьезные травмы на горнолыжном курорте в Австрии.

«Моргенштерн, получивший черепно-мозговую травму и ушиб легких, находясь на горно-лыжном курорте Тауплитц в Австрии, полностью восстановился от травмы. По словам австрийских врачей, только хорошая спортивная подготовка помогла ему избежать трагических последствий. Пока он принял решение приостановить карьеру и будет вести некоторое время непубличный образ жизни», - сообщил телеграм-канал.

Ранее Моргенштерн после того, как его высказываниями о Великой отечественной войне заинтересовался Следственный комитет России, покинул РФ.

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