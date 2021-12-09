Моргенштерн ответил на обвинения в продаже запрещённых веществ в новой песне

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9 декабря 2021, 13:39 Источник: Flow

Моргенштерн, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новый трек популярного рэпера Алишера Моргенштерна «слили» в сеть. В песне исполнитель объясняет, почему уехал в Дубай после обвинения в продаже запрещенных веществ в Интернете, и обещает «когда-нибудь вернуться».

23 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в продаже запрещенных веществ через социальные сети. Затем в одном из московских клубов отменили концерт рэпера, а сам исполнитель покинул страну.

Его адвокат Сергей Жорин, в свою очередь, заявил, что никаких уголовных дел против Алишера не заводилось. По его словам, правоохранительные органы с артистом не связывались и никуда не вызывали. Также юрист уверен, что слова Бастрыкина вырвали из контекста, возможно, глава СК РФ имел в виду «пропаганду», а не «продажу». Правозащитник утверждает, что рэпер не собирался куда-то переезжать, тем более на ПМЖ.

В новой песне Моргенштерна говорится, что новость о его отъезде в Дубай стала громче, чем «камбэк Оксимирона» - рэпера, который выпустил первый альбом после шестилетнего перерыва. Отвечая на обвинения в продаже запрещённых веществ, артист подчеркнул, что «торгует в соцсетях лишь своим лицом».

«Уехал из России, ведь там стало холодно. Я пока не хочу лететь домой, но когда-то прилечу … Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness»,- добавляет исполнитель.

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