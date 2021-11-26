Адвокат Жорин: против Моргенштерна не заводили уголовное дело, а слова Бастрыкина «выдернуты из контекста»

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26 ноября 2021, 21:27 Источник: teleprogramma.pro

Моргенштерн, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Сергей Жорин, адвокат рэпера Алишера Моргенштерна, прокомментировал сообщения об отмене его концерта из-за обвинений главы СК РФ Александра Бастрыкина в продаже запрещённых веществ через социальные сети.

Юрист пояснил, что никаких уголовных дел на сегодняшний день нет. По его словам, никто из правоохранительных органов за последнее время с Моргенштерном не связывался и никуда не звал. Кроме того, Жорин впервые слышит, чтобы рэпер собирался куда-то переезжать, тем более на ПМЖ.

«Я уже неоднократно говорил о том, что Алишер Моргенштерн никогда не занимался продажей наркотиков. Ни в социальных сетях, ни где-либо еще. И не планирует заниматься. Он музыкант и зарабатывает на жизнь музыкой»,- высказал он в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Жорин уверен, что слова Бастрыкина вырвали из контекста, возможно, он имел в виду «пропаганду», а не «продажу». Адвокат уточнил, что существует вступившее в силу решение суда об административном наказании Моргенштерна по поводу пропаганды.

«Возможно, это была оговорка … вполне вероятно, что слушатели и журналисты активизировались и вцепились в эти слова Александра Ивановича. Все-таки я хочу надеяться, что имелась в виду не продажа, а пропаганда. И отчасти это было выдернуто из контекста»,- резюмировал он.

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