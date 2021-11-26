Объявленный на сегодня концерт Моргнештерна в Москве не состоится: продажи билетов приостановлены

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26 ноября 2021, 08:00 Источник: Znak

Моргенштерн, Павел Кашаев/globallook.com

Московский клуб Gipsy, в котором на 26 ноября был анонсирован концерт рэпера Моргенштерна, приостановил продажу билетов на мероприятие.

«Продажи временно остановлены организатором», — говорится в сообщении на сайте. Концерт отменен после того, как 24 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил певца в том, что он торгует наркотиками в соцсетях. «Блогер Моргенштерн торгует наркотиками по сути дела в социальных сетях, увлекая огромное количество молодежи. А мы все сидим и абстрактно рассуждаем [про] высшую ценность и то, что права человека нарушать нельзя», - заявил Бастрыкин.

На следующий день после этого появилась информация о том, что артист покинул Россию, опасаясь преследований. Концертный директор Владимир Шавгулидзе и адвокат певца Сергей Жорин не стали комментировать эту информацию.

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