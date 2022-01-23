Глава Забайкалья Осипов попросит изменить закон об обращении с животными после гибели девочки из-за нападения собак

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23 января 2022, 10:37 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что изъяны в законе мешают местным властям избавляться от бездомных животных на улицах населенных пунктов. Он намерен обратиться в соответствующие властные структуры с просьбой изменить законодательство, сообщила пресс-служба правительства региона.

В субботу стало известно, что в селе Домна Забайкальского края собаки загрызли семилетнюю девочку.

«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, Правительство России с просьбой изменить этот закон», - заявил Осипов, который срочно выехал на место трагедии.

Губернатор пообещал, что собаки с территории поселка «будут убраны». Для перевозки детей в школу выделят специальный автобус, на улицах Домны установят освещение.

«Отдельное внимание будет уделено графику вывоза мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных собак», - сообщили в пресс-службе.

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