В Забайкалье погибла девочка после нападения бездомных собак

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22 января 2022, 15:02 Источник: пресс-служба СК РФ

собака, фото: pixels.com

В Забайкальском крае обнаружили тело девочки со следами нападения животных, скорее всего, бездомных собак. Об этом в субботу, 22 января, сообщили, в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, 22 января 2022 года около 17 часов в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело ребёнка было обнаружено на одном из пустырей. На теле девочки имеются следы нападения животных. Предположительно, она стала жертвой нападения бездомных собак",- пояснили в региональном ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Проводится осмотр территории, допрашиваются очевидцы, свидетели.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

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