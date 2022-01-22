За сутки в России выявили более 57,2 тысячи случаев коронавируса

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22 января 2022, 11:58

медики, фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в Росси составило 11 044 986 человек. Об этом стало известно в субботу, 22 января.

«За последние сутки в России выявлено 57 212 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 9 902 человека, на 8,4% больше по сравнению с 21 января. Зафиксирован 681 летальный исход. Полностью выздоровели 25 525 человек»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве -16094, Санкт-Петербурге – 8451, Московской области – 6400, Нижегородской области – 1358 и Республике Саха (Якутия) – 1003.

Ранее врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева перечислила кожные заболевания, которые обостряются при коронавирусе.

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