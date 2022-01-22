Дерматолог Вертиева назвала кожные заболевания, которые обостряются при коронавирусе

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22 января 2022, 11:49 Источник: Москва 24

медик, фото: pixels.com

Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала, что заражение новой коронавирусной инфекцией может привести к обострению кожных заболеваний. По ее словам, «токсическая эритема» - частое последствие COVID-19.

«Это появление распространённых синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже»,- пояснила она в беседе с телеканалом «Москва 24».

Также Вертиева не исключает поражение слизистых полости рта - появление пузырей во рту. Медик добавила, что еще признаками коронавируса могут быть крапивница, псориаз, витилиго, атопический дерматит. Кроме того, гораздо реже, но у пациентов встречаются васкулиты, в том числе тяжелые васкулиты - поражение сосудов кожи, добавила врач.

Ранее врач-терапевт Игорь Гончаров предупредил, что заражение омикрон-штаммом может привести к синдрому внезапной смерти.

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