В Ленобласти не могут найти тело утонувшей в проруби во время крещенских купаний женщины

В ночь на 19 января в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области во время крещенских купаний погибла женщина. Инцидент произошел на глазах ее малолетних детей.
40-летняя петербурженка окунулась с головой в прорубь в необорудованном для купания месте. Быстрое течение реки Оредеж мгновенно унесло женщину под лед. Стоявший на берегу ребенок начал звать маму, но она уже пропала из виду.
За ней в воду бросился мужчина, пытаясь поймать погибшую руками, но ему не удалось ее спасти. Люди продолжали искать петербурженку, но под толщей льда не было видно, куда ее унесло.
Сейчас тело местной жительницы ищут водолазы.
Ранее сообщалось, что в бассейне санатория в Алтайском крае утонул двенадцатилетний ребенок.
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