Ребенок утонул в бассейне санатория в Алтайском крае

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6 января 2022, 14:30 Источник: СУСК РФ по Алтайскому краю

бассейн, pixabay.com

В бассейне санатория в Алтайском крае утонул двенадцатилетний ребенок. В СУ Следственного комитета России по региону в четверг сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Установлено, что двенадцатилетний мальчик днем в среду, 5 января, был найден в бассейне "Бригантина" ООО "Санаторий "Обские плесы", расположенного на территории Тальменского района, с признаками утопления. Известно, что ребенок отдыхал вместе со своими родителями. В какой-то момент школьник скрылся под водой, а через некоторое время его подняли на поверхность без признаков жизни.

Дело было заведено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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