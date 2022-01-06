Ребенок утонул в бассейне санатория в Алтайском крае

В бассейне санатория в Алтайском крае утонул двенадцатилетний ребенок. В СУ Следственного комитета России по региону в четверг сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Установлено, что двенадцатилетний мальчик днем в среду, 5 января, был найден в бассейне "Бригантина" ООО "Санаторий "Обские плесы", расположенного на территории Тальменского района, с признаками утопления. Известно, что ребенок отдыхал вместе со своими родителями. В какой-то момент школьник скрылся под водой, а через некоторое время его подняли на поверхность без признаков жизни.
Дело было заведено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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