Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус
22 января 2022, 11:20
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность установленных на ПЦР-тесты цен для выявления новой коронавирусной инфекции.
«Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе»,- говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Срок исполнения поручения - 1 февраля.
Руководители регионов должны обеспечить исполнение плана по введению дополнительных мер для борьбы с омикрон-штаммом и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, а также взять эту работу под личный контроль.
Ранее сообщалось, что «омикрон» имеет больше 50 мутаций по сравнению с его предшественниками.
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