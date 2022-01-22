Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

22 января 2022, 11:20

медик, фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность установленных на ПЦР-тесты цен для выявления новой коронавирусной инфекции.

«Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе»,- говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Срок исполнения поручения - 1 февраля.

Руководители регионов должны обеспечить исполнение плана по введению дополнительных мер для борьбы с омикрон-штаммом и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, а также взять эту работу под личный контроль.

Ранее сообщалось, что «омикрон» имеет больше 50 мутаций по сравнению с его предшественниками.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости