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Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус

, 11:20

Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус
медик, фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность установленных на ПЦР-тесты цен для выявления новой коронавирусной инфекции.

«Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе»,- говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Срок исполнения поручения - 1 февраля.

Руководители регионов должны обеспечить исполнение плана по введению дополнительных мер для борьбы с омикрон-штаммом и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, а также взять эту работу под личный контроль.

Ранее сообщалось, что «омикрон» имеет больше 50 мутаций по сравнению с его предшественниками.

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