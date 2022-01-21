Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

21 января 2022, 14:16 Татьяна Михайлова

Фото — Гранада ТВ

В Челябинской области реализуют проект «Блюда от верблюда или Какой на вкус Южный Урал?».

Сегодня, 21 января, на «Гранада TV» вышел очередной выпуск стрим-шоу «Сбитый летчик поутру». Ведущие и гости программы обсудили самые актуальные и интересные новости мирового, общероссийского и регионального масштаба.

Одной из тем выпуска стал проект «Блюда от верблюда или Какой на вкус Южный Урал?». Его организовали Челябинская областная научная универсальная библиотека и Ассамблея народов Южного Урала. По словам заместителя директора ЧОУНБ Натальи Соловьевой, которая стала гостьей стрим-шоу, уникальные рецепты южноуральцев соберут в одну книгу.

«Планируем посетить множество территорий: Нагайбакский район, Касли, Златоуст, Карталы и другие. Мы найдем людей, которые будут готовы поделиться с нами своими интересными рецептами. Например, в Златоусте пекут пироги с кислицей, это очень вкусно! А в Нагайбакском районе до сих пор хранят старинный рецепт красного творога — эремчек», — пояснила Наталья Соловьева.

Также в выпуске была поднята важная тема — проблемы, с которыми сталкиваются родители детей с целиакией. Об особенностях редкого наследственного заболевания рассказал главный врач челябинской детской поликлиники № 8 и один из учредителей Фонда «Бирюзовый» Антон Рыжий.

Еще один гость, начальник отдела популяризации культурного наследия Челябинского государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» Антон Бубнов, познакомил зрителей с интересными историческими фактами. Он отметил, что конструкция колесницы зародилась именно на Южном Урале.

Добавим, что следующий выпуск стрим-шоу «Сбитый летчик поутру» выйдет в пятницу, 28 января. Он будет доступен на youtube-канале Гранада TV и в аккаунтах соцсетей изданий холдинга «Гранада Пресс». Начало в 8.30 по челябинскому времени.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости