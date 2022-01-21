Главный фармаколог Москвы Марина Журавлева рассказала, как облегчить симптомы «омикрона»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 января 2022, 09:09

фото: pixabay.com

Если у вас повысилась температура, начался насморк, заболело горло, оставайтесь дома. Главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева посоветовала, как начинать самостоятельное лечение, направленное на облегчение симптомов «омикрона».

Фармаколог отметила, что в большинстве случаев при заболевании ОРВИ, как и при симптоматике штамма «омикрон», люди болеют легко, при таком течении заболевание не требует не только госпитализации, но и какого-то специфического лечения.

Журавлева порекомендовала при температуре выше 38-38,5 градусов врач принимать жаропонижающее средство на основе парацетамола, при насморке - закапывать сосудосуживающие препараты. Боль в горле облегчают обильное питье и лекарства, уменьшающие першение.

По словам фармаколога, к симптоматическому лечению можно добавить противовирусные препараты с содержанием действующих веществ риамиловир и умифеновир. Как отметила Журавлена, эффективными являются капли и спреи интерферона-альфы,- сообщает АГН «Москва».

В Москве в поликлиниках работают дежурные врачи. При симптомах ОРВИ и температуре до 38 можно обратиться в поликлинику к дежурному врачу без записи и звонка на линию 122. Количество врачей сейчас увеличено. Они работают с 8 до 20 часов.

При вызове скорой помощи заболевшим ОРВИ или коронавирусом россиянам операторы зададут несколько вопросов, ответы на которые повлияют на приезд бригады медиков.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости