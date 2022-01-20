Как вызвать скорую помощь заболевшему коронавирусом

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20 января 2022, 13:10

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

При вызове скорой помощи заболевшим ОРВИ или коронавирусом россиянам операторы зададут несколько вопросов, ответы на которые повлияют на приезд бригады медиков. Алгоритм работы для сотрудников колл центров по регионам разослало Министерство здравоохранения РФ.

В сети опубликовано письмо ведомства от 14.01.2022 N 30−4/И/1−336 с правилами работы операторов служб скорой помощи с пациентами, заболевшими ОРВИ или коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным Telegram-канала Baza, специалист колл центра задает ряд вопросов про появившиеся симптомы и жалобы. Каждый симптом приравнивается к определенному числу баллов. Оператор передает вызов "скорой", если число баллов наберется более 14 или если пациент сообщил об "отягощающих" или "значимых" симптомах. Три балла можно набрать, если температура поднялась выше 39 градусов, если у человека сильная слабость, учащённое дыхание от 26 раз за одну минуту. По одному баллу поставят за боль в горле, сухой кашель и насморк.

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