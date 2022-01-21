Актрису Екатерину Сибирякову в пятницу проводят в последний путь

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21 января 2022, 08:35

Актриса театра и кино Екатерина Сибирякова ушла из жизни в ночь с 18 на 19 января. Актрисе было 49 лет.

В пятницу, 21 января, актрису Театра имени Пушкина Екатерину Сибирякову проводят в последний путь.

Художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев сообщил, что церемония прощания состоится в портретном фойе театра. Гражданская панихида начнется в 11:00, отпевание – в 12:00.

Екатерина Сибирякова играла на сцене этого театра почти 30 лет.

Екатерина Сибирякова родилась 1 октября 1972 года. Она окончила Школу-студию МХАТ. В 1993 была принята в труппу театра имени Пушкина и в том же году дебютировала в роли Тани в постановке «Черный монах». В театре актриса играла в спектаклях «Дубровский», «Саранча», «Бесприданница», «Антигон».

Сибирякова снималась в кино, в фильмах «Любовь по заказу», «Петербургские тайны», «Закон и порядок», «Две судьбы».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Театр имени Пушкина???? (@teatrpushkin)

В январе этого года актёр Иван Рудаков ушёл из жизни в возрасте 43 лет.

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