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Актрису Екатерину Сибирякову в пятницу проводят в последний путь

, 08:35

Актрису Екатерину Сибирякову в пятницу проводят в последний путь

Актриса театра и кино Екатерина Сибирякова ушла из жизни в ночь с 18 на 19 января. Актрисе было 49 лет.
В пятницу, 21 января, актрису Театра имени Пушкина Екатерину Сибирякову проводят в последний путь.

Художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев сообщил, что церемония прощания состоится в портретном фойе театра. Гражданская панихида начнется в 11:00, отпевание – в 12:00.

Екатерина Сибирякова играла на сцене этого театра почти  30 лет.

Екатерина Сибирякова родилась 1 октября 1972 года. Она окончила Школу-студию МХАТ. В 1993 была принята в труппу театра имени Пушкина и в том же году дебютировала в роли Тани в постановке «Черный монах». В театре актриса играла в спектаклях «Дубровский», «Саранча», «Бесприданница», «Антигон».
Сибирякова снималась в кино, в фильмах «Любовь по заказу», «Петербургские тайны», «Закон и порядок», «Две судьбы».

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Публикация от Театр имени Пушкина???? (@teatrpushkin)

В январе этого года актёр Иван Рудаков ушёл из жизни в возрасте 43 лет.

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