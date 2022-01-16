Актёр Иван Рудаков ушёл из жизни в возрасте 43 лет

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16 января 2022, 22:29

Иван Рудаков, фото: vk.com/ivanruda

Ушёл из жизни актёр Иван Рудаков. О смерти артиста в воскресенье написали в Facebook его родители - режиссёры Алексей Рудаков и Елена Николаева. "Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет!!! И мы не знаем, как дальше с этим жить!!! Помолитесь, кто в силах за упокой его души!" - говорится в их сообщении. Ивану Рудакову было 43 года.



Родители Рудакова днём ранее писали, что Иван летом прошлого года переболел коронавирусом и из-за осложнений был госпитализирован.

Алексей Рудаков и Елена Николаева вчера написали, что Иван находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ из-за проблем с сердцем и лёгкими. Он находился в тяжёлом состоянии, без сознания. Родители просили молиться за сына.

А в воскресенье Ивана Рудакова не стало. Люди пишут соболезнования родителям артиста. "В этом невозможно поверить. Что происходит в этом мире? Мы всё чаще и чаще мы вынуждены писать и произносить горькую фразу "Светлая память" в адрес молодых, красивых, талантливых. Полюбила Ивана с фильма "Не отрекаются, любя" и всегда радовалась его появлению на экране. Сумасшедшее обаяние, харизма, энергетика, чувство юмора. Господи, как это ужасно. Светлая и долгая память Ивану", - написала Елена Копцева. "Елена Владиславовна, Алексей Петрович… Любые слова бессмысленны… Сил Вам и мужества… Ванечке Царствия Небесного!..Обнимаю всем сердцем", - написала Аня Тараторкина. Александр Кольцов: "Слов нет... Искренне сочувствую..."

Иван Рудаков родился в 1978 году. Актёр полюбился зрителям по ролям байкера Стаса в сериале "Кухня", следователя Олега Данилова в сериале "Медиум", старшего оперативника Алексея Звонарева в сериале "Ланцет".

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