Ксения Бородина назвала «показательной поркой» ситуацию с обвинениями Волочковой в хулиганстве

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20 января 2022, 20:50 Источник: teleprogramma.pro

Ксения Бородина, Lev Ilyin/globallook.com

Телеведущая и актриса Ксения Бородина назвала «показательной поркой» ситуацию вокруг Анастасии Волочковой, которая устроила скандал в самолете, отказавшись надеть маску, после чего экипаж вызвал на борт полицию. В отделении на балерину было составлено несколько административных протоколов.

«Моя подруга летела в самолете с Настей. Я видела видео — там полсалона сидит без масок. Для чего эта показательная порка? Настя, понятно, одиозная личность, кто-то ее любит, кто-то ненавидит, вокруг нее всегда скандалы. Не могу сказать, что она для меня близкий человек, но устраивать это все для чего? Не говорю, что нарушать правила — хорошо, просто меня удивляет история с масками в самолетах. Ты же снимаешь их, когда ешь и пьешь — в этот момент «корона» улетучивается? Меры безопасности для дураков придуманы. Насте надо было морковку взять в рот и весь полет жевать», — написала Бородина в своем Instagram.

Ранее «Аэрофлот», комментируя поведение Волочковой на борту самолета, назвал его деструктивным.

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