В «Аэрофлоте» назвали поведение Волочковой в самолете «деструктивным»

Аргументы Недели → Общество 13+

19 января 2022, 16:59 Источник: РИА Новости

Анастасия Волочкова, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала поведение известной балерины Анастасии Волочковой на борту самолета, летевшего с Мальдивских островов в Москву. Танцовщица вступила в словесную перепалку с бортпроводником из-за отказа надеть маску.

Во время выполнения рейса SU325 Мале – Москва 18 января экипаж зафиксировал нарушение правил поведения на борту со стороны Анастасии Волочковой.

«Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров»,- пояснили в организации.

Отмечается, что в ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил авиакомпании Волочкова использовала ненормативную лексику и отказывалась выполнять требования экипажа и командира воздушного судна. В связи с действующими в «Аэрофлоте» процедурами и регламентами работы с деструктивными пассажирами балерине были вынесены устные и письменное предупреждения.

«Нарушения пассажиром правил поведения на борту зафиксированы в установленном порядке, в том числе с применением средств фото- и видеофиксации инцидента, получены показания пассажиров-свидетелей»,- уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Волочкова намерена подать в суд на сотрудника авиакомпании из-за клеветы, провокационной ситуации и ущерба ее деловой репутации. Танцовщица провела в полиции пять часов. Ее передали правохранительным органам в аэропорту Шереметьево.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости