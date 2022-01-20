Маргарита Симоньян заявила, что ей нет дела до включения её в санкционный список США

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20 января 2022, 18:11 Источник: Telegram

Маргарита Симоньян, Maksim Konstantinov/globallook.com

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей «с прибором положить» на то, что она попала в санкционный список, представленный сегодня на рассмотрение Конгресса США. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

В своем посте журналистка и медиаменджер сообщила, что у нее нет и никогда не было недвижимости в США - «потому что в Родненькой есть Кубань и Сочи, а больше мне никуда не надо».

У нее нет в Штатах бизнеса и банковских счетов: «Я не зарабатываю столько, чтобы не знать, в какую еще страну отправить деньги, или чтобы знать, что такое оффшоры».

Кроме того, она много лет уже не ездит в США, «поскольку эта прекрасная страна прислала мне повестку для дачи показаний по делу о признании нас иноагентами, а я знаю, чем такие повесточки иногда заканчиваются, и не могу рисковать оставить трех своих детей на много лет без матери».

Резюмируя все это, Симоньян заключила: «По совокупности вышеперечисленного, мне на эти санкции с прибором положить».

Ранее сегодня стало известно, что в Конгресс США представлен законопроект об антироссийских санкциях, названный «актом о привлечении к ответственности Путина», в который помимо президента РФ, включены имена правительственных чиновников, бизнесменов, журналистов и медиаменеджеров.

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