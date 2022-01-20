На рассмотрение Конгресса США представлен «акт о привлечении к ответственности Путина»

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20 января 2022, 16:10 Источник: РИА Новости

Здание Конгресса США, Guenter Fischer/globallook.com

В США представлен законопроект о новом пакете антироссийских санкций, который газета Washington Post, раскрывшая его содержание, назвала «актом о привлечении к ответственности Путина». 19 января документ вынесен на рассмотрение Конгресса США.

Как сообщила газета, законопроект представлен сенатором-республиканцем Джимом Бэнксом. В документе предлагается ввести персональные санкции против Владимира Путина и членов его семьи, а также ряда российских чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.

В документе указывается, что президент США после введения этого закона должен представить Конгрессу отчет о состоянии и источниках дохода российского президента и членов его семьи. В документе фигурируют имена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москва Сергея Собянина, председателя СКР Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, журналистов Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева, гендиректора Первого канала Константина Эрнста, бизнесменов Дмитрия Рыболовлева, Михаила Фридмана, Петра Авена, Михаила Гуцериева, Александра Винокурова.

Документ предусматривает также запрет на операции по обслуживанию российского госдолга и санкции против «Северного потока — 2».

Ранее сегодня президент США пообещал России «никогда не виданные санкции», если ситуация вокруг Украины обострится до предела.

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